Tragedia a Gragnano: 13enne muore precipitando dalla finestra, forse per riparare l’antenna Tv

Tragedia nella mattinata di oggi. Una ragazzino di 13 anni ha perso la vita, cadendo giù dalla finestra della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, ancora da verificare, sembrerebbe che il tredicenne si sia sporto troppo nel tentativo di aggiustare il cavo dell'antenna tv per poi perdere l'equilibrio e cadere. il drammatico episodio è avvenuto in pieno centro a Gragnano, in provincia di Napoli. L' adolescente, in quel momento, era da solo in casa, mentre i genitori, erano al lavoro. Vani i soccorsi: il personale del 118 ha potuto solo constatare il decesso del ragazzino. L' autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.