Treccani 2022, il dizionario sarà contro la discriminazione di genere nel linguaggio

Cambiano i tempi, cambia la lingua e cambia anche il vocabolario che entra nelle nostre case ogni anno.

In questa ottica, la nuova edizione dello storico dizionario Treccani sarà rivolta a contrastare la discriminazione di genere mediata dal linguaggio. Fra queste, per esempio, l'eliminazione sistematica, all'interno delle definizioni e degli esempi, dei cosiddetti ''stereotipi di genere'', in forza dei quali a cucinare o a stirare è immancabilmente la donna, mentre a dirigere un ufficio o a leggere un quotidiano è puntualmente l'uomo.

Molti i neologismi accolti, sia perché entrati nell'uso sia perché culturalmente significativi o, ancora, perché testimoni della contemporaneità, come - COVID-19, DAD, distanziamento sociale, infodemia, lavoro agile, lockdown, reddito di cittadinanza, rider, smartworking, termoscanner, terrapiattismo, transfobia.

Grande spazio è stato dato poi alla grammatica. Da una parte sono state riscritte tutte le voci grammaticali, ricordando che la norma non è stabilita una volta per sempre e viene rimessa continuamente in discussione dall'uso. Dall'altra, molte voci si chiudono con altrettante note d'uso evidenziate in rosa nelle quali sono risolti i dubbi grammaticali più comuni legati a una determinata parola. Così, per esempio, chi consulti le voci latte, psicologo o vicino e si chieda se si può dire i latti al plurale, se la parola psicologo richieda l'articolo il o l'articolo lo e infine se sia meglio dire o scrivere vicino casa o vicino a casa troverà una risposta per ciascuno di questi dubbi.

“La maggior parte degli esempi sono tratti dall'uso reale della lingua e contemporaneamente sono stati ridotti quelli da ''italiano in provetta'', fondati su frasi artefatte che nessuno ha mai pronunciato o pronuncerà, ma che spesso rimangono depositate nei dizionari per inerzia” fanno sapere dalla Treccani. “Per tutti i nuovi esempi ci si è basati su materiali autentici tratti dalla rete, dai giornali, dalla trattatistica, dai blog, da documenti, libri, commenti (corretti!) nelle reti sociali”.