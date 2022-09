Trump: "Biden deve essere pazzo, o soffrire di demenza senile"

Donald Trump e i repubblicani del MAGA rappresentano un estremismo che minaccia le fondamenta della nostra repubblica. Non tutti i repubblicani abbracciano la loro ideologia, ma non c'è dubbio che il Partito repubblicano oggi sia dominato, guidato e intimidito da Trump e dal MAGA, e ciò è una minaccia a questo paese. Non rispettano la costituzione. Non credono nella legge. Non riconoscono la volontà popolare. Rifiutano di accettare il risultato di una libera elezione. Sono determinati a riportare indietro questo paese, a un'America dove non c'è diritto di scelta, né alla privacy, né alla contraccezione, né a sposare chi si ama. Promuovono leadership autoritarie, sono fan dei fuochi della violenza politica che minacciano l'anima di questo paese.



Dal momento che questa minaccia alla democrazia americana è reale, voglio dire più chiaramente possibile che non siamo impotenti di fronte a queste minacce. Non siamo semplici spettatori di questo attacco alla democrazia. Ci sono molti più americani, di ogni origine e credo, che rifiutano l'ideologia estremista dei MAGA, rispetto a coloro che la accettano. E, signore e singori, è nel nostro potere, è nelle nostre mani, vostre e mie, fermare questo assalto alla democrazia americana.