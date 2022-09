Twitter respinge le nuove accuse di Elon Musk, il licenziamento di Zatko è "non valido e illecito"

La piattaforma di social media Twitter in una lettera alla Security Stock Exchange, l'autorità di regolamentazione di Wall Street, ha dichiarato che l'ultimo argomento di Elon Musk per rescindere il suo accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisto della società di social media non è valido.

L'avvocato di Musk, venerdì, aveva dichiarato che il pagamento di circa 7 milioni di dollari da parte di Twitter all'ex capo della sicurezza, Peiter Zatko, che ha denunciato falle nel sistema di protezione dei dati, è un'ulteriore ragione per abbandonare l'accordo. Nella lettera di Twitter si legge che questo motivo di risoluzione, legato al licenziamento di Zatko è "non valido e illecito" e che non ha violato nessuno degli obblighi dell'accordo di fusione. Dopo il voto degli azionisti martedì, tutte le condizioni per chiudere l'affare saranno soddisfatte, e "Twitter intende far rispettare l'accordo e chiudere la transazione al prezzo e ai termini concordati con le parti di Musk", hanno scritto gli avvocati nella lettera alla Sec.