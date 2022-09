Uccide un poliziotto e ferisce 2 persone, arrestato un uomo dopo una sparatoria a Toronto

Un agente di polizia canadese è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nell'area metropolitana di Toronto. Altre due persone sono rimaste ferite in sparatorie in luoghi separati a opera di un uomo che è poi stato arrestato. Poco prima delle 16.30, le autorità hanno emesso un avviso su un sospetto armato fuggito da un centro commerciale a Mississauga, in Ontario, a bordo di un veicolo rubato dopo una sparatoria. Pochi istanti dopo, la polizia della vicina Milton ha detto di aver arrestato il sospetto a seguito di un'altra sparatoria in quella città. "Una persona è stata dichiarata morta sulla scena e altre due sono state trasportate in ospedale", ha twittato la polizia di Milton. Global News e l'emittente pubblica CBC, citando fonti anonime della polizia, hanno affermato che un agente di polizia è morto sulla scena di una delle sparatorie.

L'uccisione di un agente di polizia è un evento raro nel paese, che invece è stato scosso da alcuni episodi di violenza di massa negli ultimi anni, tra cui il recente accoltellamento in una remota comunità indigena del Saskatchewan che ha provocato 10 morti e 18 feriti. Un uomo armato travestito da poliziotto aveva ucciso 22 persone in Nuova Scozia nell'aprile 2020, due anni dopo che un conducente di un furgone ha ucciso 11 pedoni a Toronto. E un altro tiratore ha ucciso sei fedeli in una moschea di Quebec City nel gennaio 2017.