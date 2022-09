Ucraina, Parisi: "La scienza ha un ruolo primario per la pace"

"Quest'anno abbiamo affrontato un'enorme tragedia, non solo i militari uccisi, ma anche un gran numero di civili. Siamo testimoni di un numero incredibilmente alto di rifugiati, così alto da non poter essere paragonato a nulla di ciò che ho visto. Questa tragedia deve finire ora, ma dobbiamo anche pensare a lungo termine. Stiamo tornando ai tempi della guerra fredda e abbiamo sentito di nuovo la minaccia di usare le armi nucleari". Lo ha detto Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021, parlando in collegamento Skype in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università della Calabria che coincide con i 50 anni dell'ateneo. Parisi, con evidente riferimento alle tensioni con la Russia, si è soffermato sul ruolo che gli scienziati possono svolgere per la pace.

"La Guerra Fredda - ha detto - un confronto che è andato avanti per più di 40 anni, non è stata solo fredda, ma ha avuto anche periodi caldi con milioni di morti. E credo che ora che i tempi della guerra fredda stanno tornando, dovremmo porci una domanda fondamentale. Perché siamo vivi? Perché non siamo morti nella terza guerra che si sarebbe potuto scatenare?".

Secondo Parisi, "gran parte del merito deriva dalla consapevolezza che bisognava evitare un'escalation incontrollata e che era essenziale che gli eserciti del Patto di Varsavia e della Nato non si scontrassero militarmente. Ci si trovava in una situazione di distruzione reciproca assicurata (MAD) nel caso della guerra atomica. Siamo ancora nella stessa situazione, le circa 2000 testate strategiche della Nato e le 1600 testate russe sono in grado di devastare completamente l'emisfero settentrionale. Era e rimane fondamentale disinnescare i conflitti prima che si arrivi a uno scontro armato diretto tra i rispettivi eserciti".

La scienza, ha spiegato il premio Nobel, "ha avuto un ruolo diretto nella costruzione della pace. La "Diplomazia di secondo livello" ha avuto un ruolo molto importante. Il primo esempio di questo tipo di diplomazia - ha fatto rilevare - sono state le Conferenze Pugwash sulla Scienza e gli Affari Mondiali. Pugwash ha svolto un ruolo utile nell'aprire canali di comunicazione in un periodo di relazioni ufficiali e non ufficiali altrimenti limitate. Ha fornito il lavoro di base per il Trattato sul divieto parziale di sperimentazione (1963), il Trattato di non proliferazione (1968), il Trattato sui missili anti-balistici (1972), la Convenzione sulle armi biologiche (1972) e la Convenzione sulle armi chimiche (1993). L'ex Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Robert McNamara - ha proseguito - ha attribuito a un'iniziativa Pugwash di ritorno le basi per i negoziati che hanno posto fine alla guerra del Vietnam. Mikhail Gorbaciov ha ammesso l'influenza dell'organizzazione su di lui quando era leader dell'Unione Sovietica. Inoltre, a Pugwash è stato attribuito il merito di essere un'organizzazione "transnazionale" innovativa e all'avanguardia, nonché un esempio di efficacia della cosiddetta diplomazia non convenzionale (detta anche Track II diplomacy). Questa non è l'unica iniziativa in questo campo. Per esempio, - ha detto Parisi - l'Accademia dei Lincei organizza ogni anno le conferenze Amaldi che sono un importante forum discussione ad altissimo livello, come si può vedere dagli atti delle precedenti conferenze Amaldi. Sono molto fiducioso che discussioni fra scienziati, politici, militari e diplomatici sono estremamente utili per costruire una comprensione reciproca senza la quale non possiamo costruire una pace duratura, pace senza la quale non potremmo affrontare con successo le sfide che l'umanità ha davanti".