Volontario britannico ucciso in combattimento. Si era unito all'esercito ucraino il 24 marzo scorso

Un uomo britannico, partito come volontario per prestare servizio in Ucraina è stato ucciso sulla linea del fronte lo scorso 24 agosto. A diffondere la notizia è stata la sua famiglia.

Secondo quanto riferito, Mackintosh, un giardiniere paesaggista di 48 anni, è stato ucciso dalle truppe russe mentre era di pattuglia quando la sua squadra è caduta in un'imboscata vicino alla città di Kharkiv.

Il volontario, padre di due figlie, aveva deciso di unirsi all'esercito ucraino come ausiliario medico il 24 marzo scorso.

Craig Mackintosh, di Thetford nel Norfolk, è morto "in servizio", ha detto sua sorella Lorna Mackintosh. La donna - come riportano i media britannici - ha raccolto oltre 5 mila sterline sulla piattaforma 'GoFundMe' per riuscire a riportare in patria la salma del fratello che attualmente si trova in un obitorio ucraino.