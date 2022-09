UE ancora divisa sul price cap al gas. La Germania prepara un suo scudo, irritazione da Draghi

Europa divisa, come ai tempi dell’austerità, sul price cap al prezzo del gas. Il tetto all'intero import, nel documento informale ("non paper") presentato dalla Commissione Ue, viene considerato una misura troppo radicale e rischiosa, a differenza del price cap al solo gas russo (che è ormai diventato residuale nell'approvvigionamento dell'Ue, rappresentando oggi il 9% delle importazioni rispetto al 40% dell'anno scorso), sul quale Palazzo Berlaymont si è convinto.

Reticenza sul price cap generalizzato, le proposte della Commissione Europea

In più, la Commissione ha annunciato altre due proposte. La prima è quella di elaborare e lanciare un nuovo indicatore del mercato del gas, che verrebbe affiancato al Ttf di Amsterdam, e sarebbe dedicato specificamente al Gnl (gas naturale liquefatto) con lo scopo di slegare quest’ultima fornitura dai rincari del gas dovuti alle manipolazioni di Gazprom.

La seconda proposta, completamente nuova, è quella di imporre un tetto al prezzo del gas usato per generare elettricità. In sostanza questo sistema comporterebbe un prezzo amministrato ma ottenuto attraverso un intervento pubblico che peserebbe sui bilanci degli Stati membri. In pratica sarebbe il sistema elettrico nazionale di ogni paese a farsi carico di pagare la differenza fra il prezzo di mercato del gas e quello imposto con il "price cap".

Ritornano le divisioni tra i Paesi con buon margine di bilancio e gli altri

Ma lasciando ai singoli Paesi l'onere di calmierare i prezzi si consentirebbe una differenziazione tra chi ha spazio fiscale e chi no e ci si ritroverebbe nello scenario già visto durante gli anni dell'austerità (e rimosso solo con le misure del piano di Recovery post-Covid): una divergenza fra i paesi con un buon margine di bilancio come la Germania e l'Olanda, favoriti in partenza, e quelli con poco margine, come l'Italia e gli altri paesi del Sud, che sarebbero costretti a indebitarsi ancora di più sui mercati.

La Commissione europea, con la reticenza all'ipotesi di fissare un tetto al prezzo del gas generalizzato per tutte le forniture, rischia dunque di entrare in rotta di collisione con la maggioranza degli Stati membri. 15 sono gli stati finora, compresa Italia, Francia, Spagna e Polonia, che hanno indirizzato una lettera ufficiale alla Commissione europea chiedendo il Price Cap generalizzato e che non sembrano intenzionati a desistere davanti alle manovre temporeggiatrici della Commissione. E le divergenze si dovrebbero evidenziare durante la discussione al Consiglio Ue straordinario dei ministri dell'Energia che si terrà domani a Bruxelles.

Lo scudo da 200 mld della Germania contro gli aumenti energetici

Ad irritare il governo c'è anche lo scudo da 200 miliardi annunciato da Berlino per calmierare prezzi in Germania. "Non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali, serve solidarietà", ha avvertito il premier Mario Draghi. E chi probabilmente gli succederà a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni, ammonisce: "Nessuno Stato membro può offrire soluzioni efficaci e a lungo termine da solo in assenza di una strategia comune, neppure quelli che appaiono meno vulnerabili sul piano finanziario".

A risultare non casuale è stato anche il timing dello scudo di Berlino: a 24 ore dal Consiglio Energia e proprio mentre la Commissione si limitava a proporre il price cap al gas russo spiegando che un tetto generalizzato a tutto l'import "comporta rischi significativi legati alla sicurezza di forniture di energia". Osservazione che, in diverse cancellerie, è stata vista come troppo vicina alle sensibilità di Berlino. Il price cap al gas, hanno osservato fonti diplomatiche, sarebbe una misura in principio sulla stessa linea dell'azione Ue contro il Covid.

La mossa di Berlino ha fatto scendere immediatamente il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha chiuso al del 9,4% a 187,7 euro a megawatt ora. Con una sorta di price cap nazionale, ovvero sul modello lusitano ed iberico, la Germania ha spazzato via il suo timore più grande, legato invece ad un tetto su scala Ue: quello dell'approvvigionamento energetico.

La Commissione, nel suo documento informale, ha indicato anche altri rischi legati ad un tetto generalizzato: dall'aumento della domanda alla perdita attrattività per i fornitori, fino alla mancanza di quell'incentivo di mercato che ora permette il trasferimento di gas tra gli Stati Ue. Per Bruxelles è molto meglio negoziare il prezzo con i singoli fornitori ritenuti affidabili, facendo leva su contratti a lungo termine.

Da qui al vertice dei leader a Praga e quindi al Consiglio europeo di fine ottobre a Bruxelles, la strada per l'unità europea sarà quindi terribilmente in salita. I 15, Italia e Francia in testa, si faranno sentire con l'obiettivo di aumentare il loro peso numerico, convincendo magari qualche Paese dell'Est anche lui intimorito dal rischio approvvigionamento. Germania e Olanda restano i veri scogli. "La risposta Ue deve ridurre i costi per famiglie e imprese, ed evitare distorsioni di mercato. Dobbiamo mostrarci compatti, determinati, come nel sostegno all'Ucraina", ha sottolineato Draghi.