Ue propone fasce orarie a scelta, ma obbligatorie, per il taglio dei consumi

Riduzione obbligatoria dei consumi di elettricità sulla base di un target mensile, lasciando ai singoli stati membri la discrezionalità di individuare in quali ore implementare tale taglio: è su questo binario che, a quanto si apprende, dovrebbe svilupparsi la proposta della commissione Ue sul taglio ai consumi energetici, prevista per martedì dopo il collegio dei commissari. Secondo la bozza circolata tra i media, "il target obbligatorio dovrebbe risultare dalla selezione di una media di 3-4 ore di picco" individuate "per ogni giorno feriale" sulla cui scelta gli stati membri hanno "un margine di discrezionalità".