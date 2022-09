Un gruppo di oltre 20 persone è sparito nelle Ande

Oltre venti persone, tra cui diversi bambini, sono sparite nel nulla dallo scorso 22 agosto a Tàchira, in Venezuela.

Da più di due settimane la polizia cerca il gruppo che ha fatto perdere le proprie tracce all’interno di una intricata parte delle Ande. Si teme si tratti di un suicidio di massa motivato da una possibile e vicina fine del mondo.

Attualmente squadre della polizia e della Guardia nazionale venezuelane stanno perlustrando le montagne di Páramo El Rosal (fra 2.700 e 3.300 metri di altezza) per cercare di localizzare gli scomparsi.

Il gruppo, formato da diversi nuclei famigliari e tutti appartenenti al movimento di Rinnovamento carismatico, ha lasciato le proprie abitazioni nel comune di Jáuregui per partecipare ad un raduno spirituale organizzato in un luogo molto appartato. L’incontro, secondo quanto riportato dal portale El Estimulo, sarebbe stato organizzato dal capo spirituale del movimento, una donna che sostiene di aver appreso direttamente dalla Vergine Maria che "sta per arrivare la fine del mondo".

La parente di una delle famiglie scomparse, citata dai media locali, sostiene dalla sua pagina social che "non si tratta di alcun ritiro spirituale. Sono persone ingannate e manipolate da una signora che si atteggia a presunta leader e che fa chiamare Rosa García”.