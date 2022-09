Un post su FB e una poesia. L'ultimo abbraccio del liceo a Noemi, morta a 17 anni nell'alluvione

"Noemi, 4 B indirizzo Scienze Umane, vittima dell'alluvione...Non restare a piangere sulla mia tomba, non sono lì, non dormo. Sono mille venti che soffiano, sono la scintilla diamante sulla neve, sono la luce del sole sul grano maturo. Sono la pioggerellina d'autunno quando ti svegli nella quiete del mattino. Sono le stelle che brillano la notte. Non restare a piangere sulla mia tomba, non sono lì, non dormo", si legge nel post.

Il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali ed amministrativi, lo staff, i docenti e il personale ATA "si uniscono al dolore per la tragica e prematura dipartita della studentessa Noemi Bartolucci".