Un Trump in difficoltà attacca Fbi: "I federali sono un mostro feroce"

A pochi giorni e a pochi chilometri di distanza dal luogo dove Biden aveva accusato il movimento trumpiano Maga, acronimo per Make America Great Again, di rappresentare una "minaccia per la democrazia", Donald Trump ha risposto con un comizio in cui ha riproposto tutti i temi della campagna di delegittimizzazione del voto del novembre 2000. L'Fbi diventa quindi un "mostro feroce controllato da Democratici e media" e Joe Biden un "pericolo per la democrazia" da cacciare, per "mettere fine alla sua carriera politica" e a quella della Speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, l'altra sua bestia nera.

Kyle Mazza/Anadolu Agency via Getty Images Donald J. Trump al suo discorso nel Mohegan Sun Arena in Pennsylvania

Una novità, almeno in parte, sono state le considerazioni su Russia e Cina: il presidente russo Vladimir Putin, viene definito "brillante" e il leader cinese Xi Jinping, chiamato "The King", il re, perché "bravo a farsi proclamare presidente a vita". Soprattutto Trump ha sostenuto che se ci fosse stato ancora lui alla Casa Bianca, "la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina", ma che comunque lui avrebbe difeso sempre i "principi cristiano-giudaici" d'America. Fra due mesi negli Stati Uniti si terranno le elezioni di metà mandato e il Partito Repubblicano, anche se sarebbe più preciso definirlo il partito di Trump, sembra esser ancora in vantaggio sui Democratici dicono i sondaggi. I margini per i repubblicani si stanno tuttavia riducendo mano mano che diventa evidente come Trump sia stato, o possa essere stato, una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti. I toni dei comizi di Trump e dei suoi candidati sono però quelli di una campagna elettorale presidenziale, che si preannuncia quindi lunga due anni, non due mesi, Fbi permettendo.

AP Photo/Mary Altaffer Un sostenitore vestito da Zio Sam al Mohegan Sun Arena