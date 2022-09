"Una sequenza da film horror". Escono le motivazioni della sentenza di Leon Asoli

Una "sequenza da vero film dell'orrore e un dolorosissimo, lungo, autentico dramma". Così la Corte di assise di Bologna, presieduta da Pier Luigi Di Bari, nelle motivazioni della sentenza per Leon Asoli, condannato a 30 anni per aver ucciso il patrigno.

Era il 15 aprile 2021, Alessandro secondo la Corte ha tentato di assassinare la madre dopo aver ucciso il patrigno Loreno Grimandi. L'uomo morì a Ceretolo di Casalecchio di Reno, dopo aver mangiato un piatto di penne al salmone per cena, secondo l'ipotesi d'accusa confermata dai giudici, preparate dal figlio e avvelenate con nitrito di sodio.

Asoli, 20 anni, sottolinea la Corte nella motivazione, dopo aver assassinato il patrigno ha tentato di uccidere tre volte la madre, (con la pasta, con un bicchiere avvelenato e infine tentando di soffocarla) accompagnando i propri gesti con "parole terribili: 'perché non muori?'".

La difesa aveva avanzato l'ipotesi di un tentato suicidio della donna, fortemente depressa e che avrebbe ucciso il marito. Ipotesi respinta dai giudici che hanno invece ritenuto sussistenti le aggravanti contestate al figlio, tra cui la premeditazione. L'imputato avrebbe pianificato tutto da tempo e la "risoluzione omicida" risalirebbe a fine marzo, mentre di inizio aprile sono le ricerche e gli studi su Internet, che hanno portato all'acquisto del nitrito, ma anche di altre sostanze velenose, come bulbi di Gloriosa Superba.

Il pm Rossella Poggioli, aveva chiesto l'ergastolo. Ma i giudici hanno valutato le aggravanti equivalenti alle attenuanti generiche, concesse per l'età, aveva meno di 20 anni, e perché "senza nulla togliere alla sua responsabilità e all'assenza di significativi e rilevanti problemi di natura psichiatrica, la sua vicenda familiare aveva contribuito a non farlo maturare abbastanza". E per questo hanno deciso di infliggere un "fine pena con un tempo determinato", seppur nel limite massimo.

Il movente, che secondo l'accusa sarebbe stata l'eredità, per i giudici invece affonda "le sue radici nelle vicende di vita" del ragazzo in sostanza in una aggressività "per questa madre da cui si sente, oltre che trascurato, 'pressato' (per lo studio, per il lavoro) e di cui finisce per pianificare la morte", ritenendola "la donna che gli ha rovinato la vita". Asoli avrebbe dimostrato una capacità di manipolare il prossimo, secondo la Corte, e avrebbe ingannato anche il padre biologico, che si è detto convinto della sua innocenza.