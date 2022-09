L'uragano Ian riprende vigore e tocca le coste della South Carolina, almeno 42 morti in Florida

Mentre tocca le coste della South Carolina e dopo aver lasciato dietro di sé morte e distruzione, (il bilancio provvisorio parla di 42 vittime in Florida), è tempo di amari bilanci per l'uragano Ian. Il presidente Usa Joe Biden ha già chiarito che “ci vorranno mesi, anni per ricostruire quello che l'uragano ha distrutto”, manifestando la sua vicinanza alle famiglie colpite. Biden ha assicurato “tutto il sostegno” della sua amministrazione, "fino a quando sarà necessario”. I dati più aggiornati parlano di due milioni di persone ancora senza elettricità e di 40 miliardi di danni (meno dei 65 miliardi per l'uragano Katrina, che nel 2005 fece 1836 morti, ma molto di più dei 15 miliardi per la tempesta invernale Uri e dei 36 miliardi per l'uragano Ida, entrambi nel 2021).

Ansa Florida, i danni provocati dal passaggio dell'uragano Ian

Il dramma della Florida La situazione più drammatica resta in Florida: la maggior parte delle vittime si è registrata nella contea di Charlotte; alcune comunità, colpite mercoledì, sono difficili da raggiungere, con strade bloccate o allagate, e questo lascia presagire che il numero dei morti possa aumentare. Migliaia gli sfollati. Nel porto della città turistica di Fort Myers, decine di barche ormeggiate sono state travolte e affondate, mentre sono stati completamente interrotti i collegamenti con Pine Island e Sanibel Island, due isole di fronte alla città collegate alla terraferma tramite ponti. In leggero miglioramento la situazione dei trasporti: dopo aver cancellato tutti i voli giovedì, gli aeroporti internazionali di Orlando e Jacksonville hanno ripreso a funzionare e anche i tanti resort della Disney che avevano chiuso in previsione dell'arrivo dell'uragano stanno piano piano riaprendo. Per il governatore Ron De Santis la catastrofe di questi giorni "è un evento che capita una volta ogni 500 anni, che ha portato una distruzione indescrivibile” e secondo gli esperti potrebbe essere il peggior disastro naturale nella storia dello Stato.

