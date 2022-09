Ursula von der Leyen: "Serve una tassa sugli extraprofitti delle società energetiche"

La Commissione europea propone un sistema di prelievo sugli extraprofitti delle società energetiche per fare fronte al caro energia che pesa su consumatori e imprese. Lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen in un punto stampa. Le strade indicate sono "un tetto ai ricavi delle aziende che producono elettricità a basso costo" e "un contributo di solidarietà per le aziende di combustibili fossili".

"Siamo di fronte a una situazione straordinaria, perché la Russia è un fornitore inaffidabile e sta manipolando i nostri mercati energetici. La nostra unità e la nostra solidarietà garantiranno che prevarremo". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Palazzo Berlaymont. "Abbiamo aumentato la nostra preparazione e indebolito la presa della Russia sulla nostra fornitura di energia attraverso la riduzione della domanda, che ha consentito ai nostri depositi comuni di raggiungere l'82%. Attraverso la diversificazione abbiamo aumentato le consegne di Gnl o gasdotti da Stati Uniti, Norvegia, Algeria, Azerbaigian e altri. Ad esempio, la Norvegia sta fornendo più gas all'UE rispetto alla Russia. E stiamo facendo enormi investimenti nelle energie rinnovabili autoctone attraverso RePowerEU".