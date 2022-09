Us Open: Berrettini passa ai quarti, battuto in 5 set lo spagnolo Davidovich

Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale dell'Us Open, battendo in cinque set lo spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, n.39 Atp, col punteggio di 3-6, 7-6, 6-3, 4-6, 6-2.

Il tennista romano conferma la sua straordinaria continuità nelle prove del Grande Slam, conquistando per la quinta volta in carriera i quarti e per la terza volta a New York. E' una vittoria da campione, più di testa e carattere che di gambe. Allo spagnolo è mancata un po' di personalità nella gestione dei momenti di un match che ha oscillato continuamente, senza linearità e senza padrone.

"Sono davvero orgoglioso perché non ho iniziato la partita come avrei voluto, ero indietro un set e un break, ma sono riuscito a lottare anche grazie al mio team che ha continuato a incoraggiarmi e mi ha dato energia. Lui giocava molto bene, io ero un pochino stanco. Mi spiace per il suo infortunio nel finale, ma mi prendo la vittoria".

Queste il commento di Matteo Berrettini dopo la vittoria contro lo spagnolo Davidovich Fokina che ha regalato al tennista romano la qualificazione nei quarti di finale degli Us Open. "Mi sono allenato bene per questo torneo, sapevo di essere pronto e il lavoro ha dato i suoi frutti", ha aggiunto.

Berrettini, che prima dello US Open non aveva vinto una partita sul cemento all'aperto dal Masters 1000 di Indian Wells di Marzo, ha ceduto un set in ciascuno degli ultimi tre turni. Ma alla distanza ha fatto valere completezza ed esperienza contro lo spagnolo, un po' troppo umorale, che ha incassato la 21ma sconfitta in 26 partite contro un avversario compreso tra i primi 15 del mondo.

Ora il romano punta alla seconda semifinale a New York dopo quella storica, la sua prima in uno Slam, del 2019. Affronterà infatti il norvegese Casper Ruud, per la matematica ancora in corsa per salire al numero 1 del ranking ATP alla fine del torneo, o il mancino francese Corentin Moutet. "Mi sono allenato bene, so di essere pronto", ha aggiunto Berrettin