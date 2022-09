Us open, Nadal batte Fognini al terzo round in una partita segnata da infortuni

Nadal ha sconfitto l'italiano Fabio Fognini 2-6, 6-4, 6-2, 6-1. Una vittoria tra infortuni dei due tennisti.

Lo spagnolo Rafael Nadal si è colpito sul naso accidentalmente con la sua stessa racchetta mentre si allungava per prendere una palla. Infortunio arrivato quando era in vantaggio per 3-0 nel quarto set.

Il quattro volte campione, e detentore del record maschile di 22 titoli del Grande Slam, ha poi chiamato l’allenatore per curare delle vesciche sulla mano sinistra.

L’italiano Fabio Fognini ha invece chiesto un time out medico per farsi bendare il piede destro.