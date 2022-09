Us Open, Serena Williams ko: addio alla leggenda, eliminata al terzo round conferma il ritiro

Serena Williams è eliminata al terzo round degli Us Open, sconfitta per 5-7 7-6 1-6 dall'australiana Ajla Tomljanovic. Ed a 40 anni, la campionessa statunitense ha confermato il ritiro. L'addio ad una carriera leggendaria, anche se ha aggiunto: "Non si sa mai".

La 23 volte vincitrice del titolo del Grande Slam e sei volte campionessa a New York, alla fine della partita si è lasciata andare alle lacrime in campo.

(GettyImages) Campionato US Open Tennis 2022, Serena Williams contro Ajla Tomljanovic

La sconfitta è arrivata un po' inaspettata, sul filo di una tensione continua. Dopo aver battuto al secondo turno la numero due del ranking mondiale, l'estone Anett Kontaveit, l'incontro con Tomljanovic, 46esima in classifica, che sembrava alla portata dell'americana. Nonostante il grande supporto degli oltre quindicimila presenti all'Arthur Ashe Stadium, la Williams ha "buttato" via il primo set, perso 7-5 dopo essere stata avanti per 5-3, poi vinto il secondo al tie-break dopo essere stata sul 5-2, infine crollata al terzo, con l'australiana passata dallo 0-1 al 4-1.