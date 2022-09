Usa, la furia dell'uragano Ian: 1,8 milioni di persone senza elettricità in Florida

Il vento ieri era arrivato fino a 240 chilometri orari , nonostante fosse stato ampiamente annunciato. Ci sono anche 23 dispersi: erano a bordo di una barca che trasportava migranti affondata al largo delle coste della Florida, poco prima che l'uragano Ian toccasse terra. Quattro persone sulla barca sono state in grado di nuotare fino a riva e si sono salvate . Secondo il sito PowerOutage.us, la contea di Lee, dove si trovano Fort Myers e Cape Coral, è la più colpita con 330mila abitazioni al buio, il 70% delle utenze.

L'uragano Ian in Florida 29/09/22

Dopo aver attraversato la zona ovest, quella delle isole, l'uragano era entrato dentro lo Stato del Sud, ad una velocità mai vista. Il governatore Ron DeSantis ha invitato a non uscire da casa e a non mettersi in viaggio.