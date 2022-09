Vaiolo delle scimmie, certificato il primo decesso negli Usa

È stata accertata negli Stati Uniti la prima morte a causa del vaiolo delle scimmie.

Il decesso è avvenuto nella città di Los Angeles: stando a quanto diramato dal Dipartimento della salute pubblica l’uomo soffriva di gravi complicazioni sistemiche immunitarie.

Il paziente è morto nell’ospedale dove era stato ricoverato e il Center for Disease Control ha confermato che il vaiolo delle scimmie ne è stata la causa.

A fine agosto anche il Dipartimento della Salute del Texas aveva segnalato la morte di un paziente con vaiolo delle scimmie, ma a tutt’oggi non ne è stato ancora determinato se in quel caso la persona sia morta a causa dell’infezione stessa o per pregresse patologie.

Le autorità sanitarie statunitensi sono “cautamente ottimiste”: gli Usa attualmente contano il maggior numero di casi mondiali di vaiolo delle scimmie, con 21.985, su un totale di circa 58.000 nel mondo. I due stati con il maggior numero di positivi al virus sono California (4.300) e New York (3.591).