Vaiolo delle scimmie, l' Ue acquista altre 170mila dosi di vaccino

L'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie della Commissione europea (Hera) ha acquistato altre 170.920 dosi di vaccino di terza generazione della Bavarian Nordic per contrastare l'epidemia di vaiolo delle scimmie e per soddisfare le esigenze più immediate. Ciò porta il numero totale di dosi acquistate direttamente dall'Ue per gli Stati membri a 334.540. Le dosi aggiuntive saranno disponibili per la consegna prima della fine dell'anno.

"Mentre vediamo il numero di casi di vaiolo delle scimmie diminuire nell'Ue nelle ultime settimane, la minaccia non è passata e non possiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a mantenere il passo con i nostri sforzi per proteggere i nostri cittadini, in particolare i più vulnerabili. La preparazione è la chiave per rispondere rapidamente alle emergenze sanitarie", commenta la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides.

L'acquisto, sottolinea una nota dell'Esecutivo Ue, è stato perfezionato da due agenzie Ue nate dalla lezione della pandemia: l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) e l'Agenzia esecutiva per la salute e il digitale della Commissione (Hadea). Si tratta, ha detto Kyriakides di "pilastri fondamentali della nostra Unione sanitaria europea, che tiene fede al suo mandato di proteggere i cittadini".