Vasco saluta Toffee: la storica fan Daniela Volponi uccisa sulle strisce ad Ancona

Toffee era Daniela Volponi, innamoratissima di Vasco Rossi e della vita, dei cagnolini e della natura. Daniela stava accompagnando il suo cagnolino nella passeggiata mattutina quotidiana e stava attraversando la strada vicino a casa sua quando è stata travolta, trascinata e uccisa da un'auto lungo la Statale Flaminia. La vittima, storica fan di Vasco Rossi, 57anni anni per tutti semplicemente Toffee (proprio come la canzone di 'Blasco' suo idolo). La donna abitava poco lontano dal luogo della tragedia.

Dal 1983 non si era mai persa un tour ed era molto attiva anche nel fan club ufficiale del rocker di Zocca. Lo aveva incontrato tante volte dal vivo, prima o dopo i concerti, facendo foto insieme a lui. Le canzoni del Blasco erano il suo pane quotidiano. L'ultimo incontro risale al concerto che Vasco Rossi ha tenuto a giugno scorso ad Ancona, allo stadio Del Conero.

La dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine, restano alcuni particolari da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la prima auto, una Mercedes che viaggiava verso Ancona, abbia frenato per far attraversare la donna, ma sia stata tamponata da un altro mezzo che stava sopraggiungendo. L'impatto tra i due veicoli avrebbe spinto in avanti il primo, che avrebbe quindi travolto e ucciso la donna.