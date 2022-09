Venezia 79, la cartolina finale: il toto-Leone, il tifo, i favoriti e le delusioni

In attesa del Leone d'oro di questa 79° edizione della Mostra internazionale del cinema di Venezia, che verrà assegnato in serata, oggi, con la tensione di quando si arriva al rush finale, si fanno bilanci e pronostici.

I film in concorso sono stati giudicati di alta qualità e le proiezioni e gli eventi sono stati sempre molto affollati e spesso sold out. I tappeti rossi hanno abolito il “muro” che divideva i fan dalle stelle del cinema che hanno regalato lunghissime parate: da Cate Blanchett a Timothée Chalamet, da Colin Farrell ad Ana De Armas e Brad Pitt che ha letteralmente infuocato la passerella.

Ma chi vincerà il Leone d’oro al Festival del cinema di Venezia 2022? Dall’amore cannibalico di “Bones and all” di Luca Guadagnino - che pare potrebbe guadagnare il premio per la miglior regia - all' inadeguatezza di un corpo ferito al cuore di “The Whale” di Darren Aronofsky - che sembra avere il favore della giuria ed essere il lista per il miglior attore ed il miglior emergente - gli scommettitori accettano puntate e gli esperti hanno già stilato la loro lista.

Tra i favoriti “Athena” di Romain Gavras e “The Banshees of Inisherin” di Martin McDonagh, lo straordinario e affresco sulla fragilità dell’amicizia tra due uomini, mentre sullo sfondo imperversa la guerra civile irlandese.

Molti critici immaginano che il riconoscimento per la miglior sceneggiatura verrà assegnato all’intenso “Argentina 1985”: la storia dei magistrati che si occuparono del processo ai generali subito dopo la fine della dittatura militare.

Nelle sezioni collaterali hanno lasciato il segno l’italiana vita punk di “Margini”, una storia fresca e ribelle che parla di giovani grossetani, e “The Listener” di Steve Buscemi con Tessa Thompson, film che ha chiuso le Giornate degli Autori e, ambientato in un’unica stanza, parla di traumi e dolori.

Considerato poi il flashmob a sostegno dei cineasti imprigionati dai regimi, non si esclude che possa essere dato un premi speciale a Jafar Panhai, il regista iraniano messo condannato a sei anni di reclusione per le sue posizioni antigovernative.