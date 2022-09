Verona, operaio cade nel silos della cantina dove lavorava: gravissime le sue condizioni

Nella tarda mattinata, a Verona, un operaio è caduto in un silos, mentre stava eseguendo lavori di manutenzione alla "Cantina Pasqua" ed ora si trova in gravissime condizioni. Dopo aver inalato i vapori, ha perso i sensi ed è caduto all'interno della cisterna. Un altro operaio è rimasto gravemente ferito nel tentativo di soccorrere il collega, salendo rapidamente le scale esterne per arrivare in vetta al silos ha perso l'equilibrio, battendo violentemente la testa a terra. Si teme per la vita dell'uomo caduto nel silos, ma sono gravi anche le condizioni del collega trasportato all' Ospedale di Borgo Trento. Sul posto, sono intervenuti gli operatori sanitari dei Suem 118 con un'ambulanza, l'auto medica e l'elicottero, assieme ai Vigili del fuoco. Per i rilievi i Carabinieri di Verona e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.

E' il secondo terribile incidente sul lavoro della giornata infatti, in una fonderia della Bassa Bresciana, un operaio di 31 anni è morto sul colpo, schiacciato da una piastra di colatura di cinquanta quintali mentre lavorava. Per liberare il corpo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. A chiamare i soccorsi i colleghi sotto shock. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i Carabinieri, i tecnici dell'Ats. Ancora da accettare le cause dell’incidente mortale.