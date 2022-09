Verona-Sampdoria 2-1, vittoria in rimonta degli scaligeri

Il Verona batte in rimonta la Sampdoria al termine di una sfida ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte e si mette in tasca la prima vittoria della stagione. Finisce 2-1 al Bentegodi grazie all'autogol di Audero (comunque il migliore degli ospiti) e la rete di Doig che ribaltano il momentaneo vantaggio di Caputo. Grazie a questo successo la squadra di Cioffi sale a 5 punti in classifica, mentre la formazione di Giampaolo resta in terz'ultima posizione a quota 2.

Le due squadre passano gran parte della prima frazione di gioco a studiarsi, creando poche occasioni degne di nota all'interno di una gara equilibrata. Nel finale di tempo, al 40' ci pensa Ciccio Caputo a rompere l'equilibrio con una splendida girata fulminea di mancino, che non lascia scampo a Montipò per il vantaggio blucerchiato.