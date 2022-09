Vietnam, incendio in un locale karaoke: almeno 12 le vittime

Si è tramutata in un inferno la serata dedicata al divertimento per gli avventori di un locale karaoke vietnamita.

Sono almeno dodici i morti e oltre 11 i feriti in un incendio che si è sviluppato all’interno dell'esercizio, situato a Binh Duong, vicino a Ho Chi Minh. Le cause del rogo sono ancora da chiarire mentre le squadre di soccorso “sono sul posto alla ricerca delle vittime”, come è stato riferito dal funzionario locale.

La tragedia è avvenuta intorno alle 21 di sera, ora locale: le fiamme hanno distrutto il secondo e il terzo piano di un edificio quattro livelli.

Il rogo si è propagato rapidamente, causando l'intrappolamento di molti dipendenti e clienti all'interno dell'area di 400 metri quadrati. I vigili del fuoco hanno impiegato 40 minuti per spegnere le fiamme. L’incendio ha intrappolato clienti e personale all'interno. "Molte persone sono fuggite attraverso l'ingresso principale, ma molte altre sono saltate giù dal palazzo rompendosi le gambe e le mani", ha detto un testimone intervistato da un giornale vietnamita.

Da una prima ricostruzione la porta di sicurezza era bloccata e quattro persone hanno scelto di saltare dal secondo piano per salvarsi.

Non è la prima volta che si verifica un incendio così grave all’interno di un palazzo residenziale a Ho Chi Minh: eventi simili si sono verificati già nel 2018, con 13 morti e nel 2016 sempre in un bar karaoke della capitale Hanoi.