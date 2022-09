Washington approva la vendita di armi per 1,1 mld dollari a Taiwan

Gli Stati Uniti venderanno a Taiwan armi per 1,1 miliardi di dollari. Lo riferisce il Washington Post spiegando che l'Amministrazione Biden ha formalmente informato il Congresso di questa intenzione. Fra le armi che verranno vendute vi sono 60 missili antinave Harpoon per 355 milioni e 100 missili aria-aria Sindewinder per 85,6 milioni, oltre a 655,4 milioni per l'estensione di un contratto per la sorveglianza radar. Si tratta della quinta e più importante vendita di armi a Taiwan da parte dell'amministrazione Biden, sottolinea il quotidiano statunitense. La notizia della vendita è stata confermata dal Pentagono, il quale ha precisato che la decisione è stata approvata dal Dipartimento di Stato. La notizia arriva mentre la Cina continua a inviare navi e portaerei nello stretto di Taiwan, dopo la visita della Speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi. Pechino ha subito reagito all'annuncio della vendita: La Cina adotterà "contromisure legittime e necessarie alla luce dell'evoluzione della situazione", ha dichiarato il portavoce dell'ambasciata cinese a Washington Liu Pengyu.