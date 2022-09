West Nile: morta una donna di 54 anni. Un mese fa i primi sintomi, poi il ricovero

Il virus West Nile fa un'altra vittima. Si tratta di una donna di 54 anni morta all'ospedale di Lodi per una forma neuroinvasiva della malattia.

Secondo quanto si è appreso, i primi sintomi erano cominciati circa un mese fa e, inizialmente, la donna si era rivolta al medico di famiglia.

Poi l'aggravamento del quadro clinico e il ricovero in ospedale, dove la donna è rimasta diversi giorni. Purtroppo il virus trasmesso dalla zanzara culex ha avuto il sopravvento e, nonostante l'assistenza prestata dal personale sanitario, la 54enne si è arresa

Come noto la Febbre West Nile nella maggioranza dei casi, non provoca alcun sintomo. In alcuni casi però può provocare febbre e dolori articolari. In casi rari la Febbre del Nilo si manifesta con una forma neuroinvasiva grave che può portare anche al decesso del paziente.