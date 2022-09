Westminister, Guardia reale "collassa" in diretta accanto alla bara della Regina Elisabetta

Una Guardia reale è improvvisamente "crollata" in diretta televisiva a Westminster Hall, dove è esposto il feretro della Regina Elisabetta, nel video si vede la guardia prima inciampare due volte, per poi cadere in avanti dal podio rosso sul pavimento. Subito dopo la Bbc interrompe il suo live streaming sulla veglia funebre, ma il video diventa virale sui social.