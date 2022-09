Zaporizhzhia chiude. La decisione dopo la visita dell'Aiea

Zaporizhzhia chiude.

È stato così, infine, spento questa notte l’ultimo reattore ancora funzionante, il numero 6, della più grande centrale nucleare d’Europa. La conferma arriva dall’autorità Energoatom: “Oggi, 11 settembre 2022, alle 03:41 (le 2:41 in Italia), l'unità n. 6 della ZNPP è stata scollegata dalla rete elettrica - si legge in un comunicato dell'agenzia - Sono in corso i preparativi per il raffreddamento e il trasferimento allo stato freddo".

La decisione è stata presa a causa dei bombardamenti che proseguono intorno all'impianto e dopo la preoccupazione espressa dal direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, che ha recentemente visitato la centrale insieme con altri esperti dell'agenzia dell'Onu per l'energia atomica.

Secondo Energoatom, l'impianto è stato funzionante in "modalità isola" negli ultimi tre giorni, ovvero con capacità di produrre solo elettricità per la propria fornitura.