Zelensky: "Il nostro export di energia potrebbe ridurre la pressione di Mosca sull'Europa"

L'Ucraina è pronta ad aumentare l'export di elettricità verso l'Europa, ma per questo è importante che l'impianto nucleare di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete ucraina. La presenza russa nell'impianto ci impedisce di contribuire alla situazione dell'energia in Europa", ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo intervento al Forum Ambrosetti che si è aperto questa mattina a Cernobbio. "Il nostro export di energia potrebbe ridurre la pressione di Mosca sull'Europa e sull'Italia", ha proseguito. "Nonostante tutte le difficoltà, possiamo contribuire a soddisfare almeno l'8% dei consumi di elettricità dell'Italia. Inoltre l'Ucraina può diventare un Green Hub per l'Europa e sostituire le energie sporche della Russia. Abbiamo un grande potenziale per sviluppare le energie rinnovabili e l'idrogeno verde", ha aggiunto Zelensky.

Spero di incontrare in Italia il premier Mario Draghi", ha detto il presidente ucraino, "Draghi - ha aggiunto - ha dato molto sostegno al mio Paese, il suo impegno personale è stato molto apprezzato".

"La protezione della centrale nucleare di Zaporizhzhia è una tutela per tutti noi contro il disastro nucleare, sarebbe una vera e propria catastrofe. Ci sono stati militari russi che hanno fermato i giornalisti non permettendo loro di andare oltre, questo mostra che senza la presenza di una stampa libera non è possibile dare conto di quanto sta accadendo in Ucraina, se non si consente l'accesso all'impianto ci sarà una grande responsabilità. Purtroppo non abbiamo ancora avuto l'ok dall'Aiea di tutelare l'impianto, non possiamo lasciare che ci sia un rischio nucleare dietro l'angolo. E' impossibile permettere che un esercito di terroristi continui a occupare la centrale nucleare"

Il tradizionale appuntamento di inizio settembre che riunisce il mondo dell'economia, della finanza e della politica, giunto alla 48esima edizione, torna sia in presenza, nella sede storica di Villa d'Este, che digitale, con numerosi ospiti

in videocollegamento e hub sparsi in Italia e nel mondo, una formula adottata dal 2020 per i vincoli sanitari imposti dalla pandemia di coronavirus. La prima giornata del forum, dedicata alle sfide globali e al quadro economico internazionale, è iniziato con l'intervento del presidente dell'Ucraina. Nel corso della mattinata prenderà la parola il ministro degli Esteri,

Luigi Di Maio, e si parlerà del ruolo dell'Azerbaijan per la sicurezza energetica, con il presidente Ilham Aliyev. Sono previsti poi due focus sull'Arabia Saudita e sugli Stati Uniti, con una delegazione del Congresso Usa.