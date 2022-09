Zuckerberg annuncia tagli al budget e al personale: "Meta sarà più piccola nel 2023"

Per la prima volta Mark Zuckerberg, Ceo e co-fondatore di Facebook, ora Meta, ha presentato un piano di riorganizzazione dei team della società e, per la prima volta in assoluto, di taglio dei posti di lavoro.

Nel corso di una comunicazione ai dipendenti, riportata da Bloomberg, l'amministratore delegato ha annunciato il blocco delle assunzioni e la ristrutturazione - con probabili accorpamenti - di alcuni team per tagliare le spese e riallineare le priorità. Così, ha detto, Meta (la società che comprende Facebook, Instagram, WhatsApp) sarà probabilmente più piccola nel 2023. Non è dato di sapere se tagli e ridimensionamenti riguardino anche dipendenti al di fuori degli Stati Uniti.

Zuckerberg ha aggiunto anche che l'azienda ridurrà i budget per la maggior parte dei team, anche quelli nei settori in crescita. "Avevo sperato che l'economia si sarebbe stabilizzata - ha detto Zuckerberg - ma da quello che stiamo vedendo non sembra ancora che lo sia, quindi vogliamo pianificare in modo un po' prudente.