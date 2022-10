È morta Christina Moser, l’altra metà dei Krisma

Addio a Christina Moser, cantante e compositrice del duo elettro-pop Krisma. La Moser aveva 70 anni e da tempo combatteva contro una grave malattia. L'artista si è spenta a Lugano, dove si era trasferita dopo la morte dell'altra metà del duo, nonché suo marito, Maurizio Arcieri, avvenuta nel 2015.

Christina Moser proveniva da una famiglia svizzera, ma era nata e cresciuta a Milano. Conobbe Maurizio Arcieri quando era giovanissima e lui era già un volto noto della musica pop anni ’60. Nel 1976 fondarono i Krisma, inizialmente Chrisma, dall'unione delle prime lettere dei nomi degli artisti componenti, Christina e Maurizio. Divennero celebri per le sperimentazioni elettroniche e sono ancora oggi considerati tra i pionieri della new wave italiana. Il duo presentò il loro primo singolo, Amore, prodotto da Niko Papathanassiou, al Festivalbar nel 1976. Nel 1977 pubblicarono l'album Chinese Restaurant e nel 1980 cambiarono ufficialmente nome. Nello stesso anno pubblicarono Cathode Mama, che rappresentò il momento della svolta elettropop. Negli anni fecero collaborazioni con artisti importanti, come Battiato, i Subsonica, Vangelis e Hans Zimmer. In totale pubblicheranno dieci album in studio, spaziando dalla new wave al synth pop e all’elettronica di stampo più techno. Dagli anni Novanta i Krisma iniziarono a frequentare anche la televisione e fondarono un loro canale chiamato Krisma TV. La ultime serate insieme in pubblico risalgono al 2006, e da allora non si sono più esibiti. Il duo aveva cessato l'attività musicale con la morte di Arcieri, scomparso nel 2015 a 72 anni.