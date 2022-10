È morto a Barcellona il giovane rugbista australiano Liam Hampson

Lutto nel mondo del rugby australiano: il giocatore di Liam Hampson di 24 anni, è morto dopo essere caduto da un'altezza di oltre dieci metri in una discoteca di Barcellona. Lo riportano i media spagnoli.

La polizia catalana al momento parla di una possibile morte accidentale. Il ragazzo sarebbe uscito per errore da una porta di emergenza e avrebbe scavalcato un muretto senza accorgersi che affacciava su un precipizio. Il corpo senza vita del giocatore è stato rinvenuto dagli impiegati del club Apolo. L'atleta era in vacanza in Europa con un altro compagno di rugby, A. J. Brimpson, che ha denunciato la scomparsa dell'amico, dopo averlo perso di vista durante la serata in discoteca. Hampson giocava per i Queensland RedCliff Dolphins nella Australian Rugby League XIII.