38enne pestato e ridotto in fin di vita per non aver pagato l'affitto. Cinque arresti

Rapito e sequestrato per 18 ore, poi picchiato con calci e pugni, con un bastone metallico e ferito alla gamba con un machete perchè 'colpevole' di non aver saldato 2000 euro di canoni di affitto.

E' l'incubo vissuto il 2 ottobre scorso da un 38enne di Castel Gandolfo, comune in provincia di Roma nell'area dei Castelli Romani. Per l'aggressione sono state accusate e arrestate cinque persone di età compresa tra i 35 e i 66 anni.

Lunedì scorso, la vittima, in stato di shock, con volto gravemente tumefatto e con ferite diffuse per tutto il corpo, chiedeva aiuto alla portineria di un comprensorio nella frazione ''Laghetto'' di Castel Gandolfo, venendo immediatamente soccorso dai Carabinieri e dal personale del 118, che lo trasportava in ospedale ove, per le lesioni riportate, veniva ricoverato in prognosi riservata. All'uomo venivano riscontrati traumatismi multipli del massiccio facciale, una lesione della gamba sinistra, la perforatura di un timpano, rottura del setto nasale e lesioni interne polmonari.

I Carabinieri intervenuti hanno raccolto le dichiarazioni della vittima che ha riferito che nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, era stato raggiunto da tre persone presso la propria abitazione, da lui in uso come affittuario. Una volta all'interno i tre lo avrebbero violentemente malmenato. Tra loro anche il proprietario di casa, ritenuto il mandante della spedizione punitiva per canoni di affitto non saldati, per un importo complessivo di circa 2.000 euro.

Successivamente i tre soggetti lo avrebbero caricato su un'autovettura in direzione di una villetta isolata di Castel Gandolfo, dove li attendevano gli altri due complici. Gli indagati, dopo aver rapinato il 38enne del telefono cellulare e del portafoglio contenente 400 euro in contanti e averlo sottoposto a un violento pestaggio, lo avrebbero costretto a passare la notte a dormire sul pavimento, sorvegliandolo a turno. L'indomani mattina avrebbero obbligato la vittima a chiedere a un conoscente la somma di 5.000 euro da consegnare al proprietario di casa e ai suoi complici, pena la recisione di un orecchio e delle dita delle mani nonché il subire violenza sessuale.

La vittima, nella mattina di lunedì, tramite uno stratagemma consistito nel dover espletare un bisogno fisiologico, dopo aver aperto il rubinetto dell'acqua per confondere il rumore dell'apertura della finestra del bagno, riusciva a scappare dai sequestratori per le campagne circostanti e a chiedere aiuto.