A Berlino il via alla prima tappa, dalle 19 segui gli Azzurri in diretta streaming

Prima medaglia per l'Italia del nuoto, argento per Thomas Ceccon nei 50 dorso uomini in 23.22, a soli 7 centesimi dal vincitore, Dylan Carter.

Altra medaglia d’argento per l’Italinuoto, Nicolò Martinenghi arriva secondo nei 50 rana uomini con 26.12, vince lo statunitense Nic Fink (25.86)



Sono 21, tra uomini e donne, gli Azzurri convocati dal direttore tecnico Cesare Butini. Tra i big che gareggeranno nelle tre tappe della coppa del mondo FINA 2022, competizione itinerante in vasca corta (25 m), ci sono Thomas Ceccon (ITA), primatista mondiale dei 100 dorso in vasca lunga, il campione del mondo dei 100m rana in vasca lunga Nicolò Martinenghi (ITA), Kyle Chalmers (AUS), Nic Fink (USA), Anastasia Gorbenko (ISR), Siobhan Haughey (HKG), Louise Hansson (SWE), Kylie Masse (CAN) e il Campione in carica della Coppa del Mondo di nuoto maschile Matthew Sates (RSA).

In corso le prime finali della giornata.