Il 10 gennaio esce il libro del principe Harry, una "storia emotivamente potente"

Il memoir di 416 pagine del secondogenito di Re Carlo III e della defunta principessa Diana uscirà in contemporanea in tutto il mondo, tradotto in 16 lingue, mentre nella versione audiolibro la voce narrante sarà quella dello stesso Harry. In copertina reca un primissimo piano del duca di Sussex, con la barba e lo sguardo intenso.

Nell'annuncio della casa editrice, Penguin Random House, il libro è descritto come un racconto "crudo" e di "incrollabile onestà", denso di "intuizioni, rivelazioni, autoesami e saggezza conquistata a fatica con l'eterno potere dell'amore sul dolore".

I termini del contratto tra il principe Harry e la casa editrice non sono stati resi noti, ma il duca del Sussex userà parte dei proventi per finanziare enti benefici britannici. Harry ha già donato 1,5 milioni di dollari a Sentebale, un'organizzazione co-fondata con il principe Seeiso del Lesotho per aiutare i bambini e i giovani del Lesotho e del Botswana affetti dall'Aids-Hiv. Verserà poi 300.000 sterline all'ente no-profit WellChild, di cui è patrono da quindici anni e che provvede ove possibile all'assistenza domiciliare di bambini e giovani con complesse esigenze sanitarie.