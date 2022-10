A Milano la prima uscita di Giorgia Meloni: "Dalla difesa dell'interesse nazionale soluzioni comuni"

È durata poco più di un'ora la prima uscita pubblica a Milano dopo il voto di domenica scorsa per Giorgia Meloni. La presidente di Fratelli d'Italia, dopo l'incontro ad Arcore in mattinata con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è arrivata un quarto d'ora circa prima delle 13 al Villaggio Coldiretti allestito nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, dove era attesa a mezzogiorno. Ad accoglierla, tra gli altri, una delegazione di Coldiretti guidata dal presidente Ettore Prandini e il co-fondatore del partito, Ignazio La Russa. “Ho già incontrato Berlusconi stamattina, sono ottimista”, le prime parole dette dalla leader di FdI, il partito che ora dà le carte nel centrodestra dopo aver raggiunto il 26% alle ultime elezioni.

Difesa degli interessi nazionali, libertà alle imprese, soluzioni per la crisi energetica. Per la sua prima uscita pubblica Giorgia Meloni sceglie Milano, dove il Pd in controtendenza nazionale ha raccolto più voti di FdI, per mettere sul tavolo temi e proposte dell'esecutivo che verrà. La Coldiretti le riserva un'accoglienza molto calorosa. Al suo ingresso parte la canzone di Rino Gaetano diventata l’inno della sua campagna elettorale “A mano a mano”. La Meloni assicura che, "se saremo chiamati a governare, abbiamo in mente di dare risposte immediate ed efficaci alla nostra nazione".

"La postura dell'Italia deve tornare a partire dalla difesa del suo interesse nazionale per trovare soluzioni comuni. E qualcosa che cambierà nei prossimi mesi. Non vuol dire avere un approccio negativo verso gli altri, ma positivo verso se stessi". E rivendica di avere avvertito per tempo che si sarebbe dovuto guardare da prima in casa propria: "Quelli che oggi hanno letto i giornali avranno dovuto fare i conti con il fatto che quando qualcuno in questa nazione segnalava che in Europa si parte dalla difesa degli interessi nazionali per arrivare a soluzioni comuni non lo facevamo perche' eravamo populisti, ma lucidi".

Il tema centrale e' quello della crisi energetica: "A partire dal caro energia, io sono in costante contatto con il governo" uscente" che e' impegnato in una trattativa molto complessa per cercare soluzioni a livello europeo. Se pensiamo a livello nazionale di poter continuare a compensare i costi di bollette per regalare soldi alla speculazione facciamo un errore. Serve un approccio serio al tema delle catene di approvvigionamento. Oggi ci siamo accorti che dipendiamo da tutti per tutto. L'Italia e l'Europa devono preparare una strategia sulle catene approvvigionamento che sono strategiche e vanno ripensate".

Promette poi agli agricoltori che lo Stato si muoverà nel rapporto con le imprese all'insegna del principio del "non disturbare".

"Sono qui per dare questo messaggio. Abbiamo detto in campagna elettorale che un nostro grande obbiettivo era modificare il rapporto tra lo Stato e i cittadini e lo Stato e le imprese. La nostra bussola è un concetto molto semplice: non disturbare chi vuole fare, chi vuole produrre ricchezza, chi vuole lavorare. Usciamo da una legislatura nella quale si è detto che la povertà si poteva abolire con un decreto, che la ricchezza si faceva con un decreto. La ricchezza in questa Nazione la fanno le aziende con i loro lavoratori". E promette "di restituire a questa nazione una strategia industriale che non ha avuto negli ultimi tempi e che non può prescindere dagli elementi che sono più identificativi del nostro sistema produttivo. Tra gli elementi sui quali noi siamo molto più competitivi di tutti gli altri e dai quali non possiamo prescindere c'è ovviamente il tema dell'eccellenza del prodotto, del marchio e segnatamente del comparto agroalimentare. In questo ambito emerge la grande questione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Noi vogliamo difendere l'ambiente con l'uomo dentro". Infine, Meloni assicura, "non intendiamo fare da soli, ascolteremo i corpi intermedi, chi le materie le vive ogni giorno".

Dopo l'intervento dal palco Meloni si è fermata in alcuni stand in piazza del Cannone, all'inizio del parco Sempione, gremita anche di turisti e curiosi come ogni weekend, prima di lasciare la kermesse degli agricoltori italiani. La presidente di FdI, ha, quindi, assaggiato un po' di mozzarella e del formaggio per poi scattare dei selfie, in particolare, con alcuni ragazzi. “Vogliamo difendere la qualità dei nostri prodotti e annuncio che intendiamo portare avanti la battaglia contro il nutriscore". E ha firmato la petizione mondiale per fermare lo sbarco a tavola del cibo sintetico promossa da World Farmers Markets Coalition, World Farmers Organization, Farm Europe, Coldiretti e Filiera Italia.