Polemiche di inizio legislatura: Gasparri e il ddl "divisivo" sulla capacità giuridica del nascituro

Il governo ancora non c’è, la legislatura è appena iniziata e già si profila uno dei terreni di scontro più accesi tra maggioranza e opposizione: la promozione di politiche pro-vita, che puntino a disincentivare il più possibile il ricorso all’aborto. Un tema, su cui già dalla campagna elettorale si erano avute diverse avvisaglie, a proposito dell’attenzione che la maggioranza di centrodestra avrebbe riservato alla questione.

Una legislatura di battaglie “ideologiche”?

Sulle questioni “di principio”, i diritti e le libertà dei singoli sono da sempre un tema su cui la contrapposizione politica rischia di sfociare in battaglia “ideologica”, in cui diventa più difficile l’opera di mediazione e la speranza di trovare un accordo bipartisan si assottiglia fortemente. Che si trattasse di argomenti molto sentiti dalle forze di maggioranza non è una novità di oggi: la premier in pectore Giorgia Meloni negli ultimi mesi non ha mai perso occasione per ribadire che le politiche per la famiglia, per invertire la tendenza sul calo delle nascite e impostare la propria azione di governo su politiche pro-life sarebbero state messe al centro della sua agenda per Palazzo Chigi. Ma, appunto, in attesa che si formi l’esecutivo e si insedi il ministro per la famiglia (si parla, nel toto-ministri, di Simona Baldassarre, europarlamentare della Lega vicina al neo-presidente della Camera Lorenzo Fontana), già alcuni segnali vanno letti e interpretati in tal senso.