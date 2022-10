Accoltellati ad Assago: il Gip convalida l'arresto dell'aggressore, accusato di omicidio

È stato convalidato dal gip l'arresto di Andrea Tombolini, l'uomo di 46 anni che due giorni fa ha accoltellato 6 persone all'interno del Carrefour nel centro commerciale di Assago (Milano), uccidendo uno dei dipendenti con un coltello recuperato tra le corsie. Le accuse sono di tentato omicidio e omicidio.

Tombolini, che anche a detta dei genitori ha problemi psichici, ma al quale non sono state certificate clinicamente patologie, ha raccontato agli inquirenti di essere entrato nel supermercato con l'intenzione di ferirsi, ma a un certo punto si sarebbe sentito circondato dalla "felicità degli altri" e avrebbe deciso di scagliarsi contro gli sconosciuti. Tra questi anche Luis Fernando Ruggieri, addetto al servizio acque, un ruolo che generalmente non prevede il contatto col pubblico. Ruggieri, invece, si trovava alle casse quando Tombolini ha iniziato a colpire le persone, finendo nella traiettoria dei suoi 7 minuti di furia.

Riapre il Carrefour, fiori per Luis

Ha riaperto questa mattina alle 9 il supermercato Carrefour del centro commerciale di Milano Fiori ad Assago, dove giovedì sera è stato ucciso a coltellate, mentre altre cinque persone sono state ferite, il cassiere Luis Fernando Ruggieri. Dopo la tragedia e dopo un giorno di chiusura ieri in segno di lutto dipendenti e clienti cercano di tornare alla normalità. A ricordare quello che è successo sono i mazzi di fiori e i biglietti di condoglianze per la famiglia di Luis che accolgono i clienti all'ingresso del supermercato. C'è anche un biglietto che le commesse di un vicino negozio hanno voluto lasciare alla famiglia del cassiere rimasto ucciso, "le nostre più sincere condoglianze a tutta la tua famiglia", c'è scritto.

Molti si fermano a leggerlo prima di spingere il carrello tra i corridoi del supermercato che sembrano, a detta di tanti clienti, più vuoti rispetto ad un normale sabato mattina. Tra i dipendenti nessuno vuole rilasciare dichiarazioni, sono ancora molto scossi da quello che è successo. "Mi viene la pelle d'oca se penso quello che è successo qui, tira una brutta aria - spiega Carmen mentre fa la spesa con il marito -. Quando sono entrata ho avuto un brivido, io non volevo entrare e mi sembra anche silenzioso oggi questo posto, che è più vuoto del solito. Mi viene come da guardarmi alle spalle".

"Ci e molto dispiaciuto per il ragazzo - afferma Carmen -, io e mio marito siamo clienti fissi e veniamo ogni fine settimana. Oggi c'è molta meno gente rispetto agli altri sabati. Abbiamo visto una differenza rispetto alle altre settimane anche nella ristorazione che c'è nel centro commerciale, dove gli altri sabati a quest'ora c'era la coda che oggi non c'è. Abbiamo pensato che dopo un episodio del genere forse aumenteranno il personale di sicurezza". Al momento Carrefour ha deciso di ritirare i coltelli dai punti vendita dopo l'accaduto.

Pioli: “Colpito dalla vicenda”

"Ne abbiamo parlato, ci ha colpito tutti. Ti fa capire che siamo nelle mani del destino e che dobbiamo essere il più attenti possibili. La sera dell'incidente ho sentito Adriano Galliani che mi ha chiamato subito per chiarirmi come erano andate le cose. Siamo vicini a Pablo Marì e siamo contenti che supererà l'incidente. Certe cose non dovrebbero succedere'. Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, in merito all'aggressione al centro commerciale Milanofiori di Assago da parte di un uomo di 46 anni che ha ucciso una persona ferendone atre cinque, tra cui il difensore del Monza, Pablo Marì.

Sottil: “Siamo senza parole”

"Dispiace per Pablo Marì e le altre persone che purtroppo sono state ferite. Una è addirittura morta, siamo senza parole. È una situazione sconvolgente, drammatica". Inizia da qui il tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil che, alla vigilia del match in casa della Cremonese, parla di quando accaduto ad Assago con l'aggressione subita dal difensore del Monza, lo scorso anno in Friuli. "Purtroppo questi episodi capitano, anche se inspiegabili - prosegue -. Si spera che la nostra politica possa dare una svolta a questo tipo di eventi. I ragazzi erano tutti dispiaciuti per Pablo Marì, qualcuno lo ha chiamato ed è stato rassicurato sulle sue condizioni. So che per fortuna la coltellata non ha toccato organi vitali o fatto danni più gravi, spero che valga lo stesso per gli altri feriti, che possano tornare a stare bene presto. Ho letto che il ragazzo rientrerà in campo tra tre mesi, ma la cosa più importante è la salute".

Monza: Galliani a pranzo con la squadra

Il Monza prova a ritrovare la normalità dopo quanto accaduto giovedì sera ad Assago. Oggi al centro sportivo Luigi Berlusconi, presente l'amministratore delegato Adriano

Galliani che, dopo l'allenamento, ha pranzato con mister Palladino e la squadra. Un modo per superare insieme le ore difficili di questi giorni. I giocatori hanno rivolto all'ad brianzolo tantissime domande, chiedendo notizie sulle condizioni di Pablo Marì, in attesa di poter abbracciare presto il difensore, ieri operato dopo l'accoltellamento subito giovedì ad Assago. Galliani e Palladino la sera stessa della folle aggressione si erano recati in ospedale per dare sostegno a Pablo Marì e alla sua famiglia.