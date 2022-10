Addio a Antonio Inoki, wrestler e politico giapponese. Celebre il suo incontro con Mohamed Alì

Si è spento a 79 anni Antonio Inoki, noto wrestler e politico giapponese. Un attacco di cuore la causa della morte.

Personaggio poliedrico, che alla sua ricca biografia aggiunge anche la cittadinanza brasiliana, è noto per aver sfidato a metà degli anni ’70 Mohamed Alì, contro il quale disputò un memorabile incontro a Tokyo rimasto negli anni per l’eco mediatica. Finì, tra i due, in pareggio, con in dote una lunga scia di problemi di salute per il giapponese e una solida amicizia con il suo antagonista.

Nella lunga lista di incontri sul ring doveroso ricordare quelli contro Andre The Giant, Hulk Hogan e Ric Flair.