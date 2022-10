È morta a Los Angeles Angela Lansbury. Lo comunicano i familiari. L'attrice americana di origini britanniche aveva 96 anni. Famosa in Italia soprattutto per la serie tv ‘Murder she wrote’, tradotta nel nostro paese con ‘La signora in giallo’, è stata protagonista di otto decenni sulle scene, dal cinema al teatro oltre che in tv.

Notizia in aggiornamento