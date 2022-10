RIshi Sunak è il nuovo primo ministro, ha ricevuto l'incarico da Re Carlo III

"Semplicemente, non possiamo essere un paese a bassa crescita in cui il governo assume una crescente quota della nostra ricchezza nazionale", ha continuato. "Dobbiamo tenere care le libertà ottenute con la nostra Brexit e pensare in maniera differente. Questo vuol dire dare più libertà ai nostri cittadini. E ristabilire il potere delle istituzioni democratiche, abbassando le tasse in modo che la gente abbia più denaro di quello che guadagna".

“È stato un grande onore essere primo ministro e auguro a Sunak tutto il successo possibile. Sono certa che ci aspettano giorni più luminosi, ma dobbiamo essere coraggiosi davanti al cambiamento”, ha detto la premier uscente nelle sue ultime dichiarazioni davanti al numero 10 di Downing Street. Ha citato Seneca: "Non è perché le cose sono difficili che non osiamo. È perché non osiamo che le cose sono difficili", rivendicando la politica fiscale che non è riuscita a mettere in campo.

Liz Truss ha riunito stamane per l'ultima volta i suoi ministri a chiusura di un mandato mai così breve nella storia britannica: durato in tutto 50 giorni (45 se si considera l'annuncio delle dimissioni della settimana scorsa).

Truss ha anche rivendicato il fatto di aver agito "urgentemente e in maniera decisiva a favore delle famiglie e delle imprese che lavorano duro", con una serie di aiuti e interventi, come quelli sulle bollette elettriche, che hanno "aiutato migliaia di imprese a evitare la bancarotta". Ha parlato del sostegno dato all'Ucraina "nella sua lotta contro la guerra d'aggressione della Russia".

Re Carlo III ha ricevuto poi a Buckingham Palace in veste di capo dello Stato il nuovo primo ministro Rishi Sunak , 42 anni, designato ieri con la nomina a leader del Partito Conservatore di maggioranza. Il passaggio di testimone rituale si è consumato a stretto giro, con le udienze separate della premier uscente e di quello entrante: primo capo di governo britannico d'origine indiana e primo insediato da Carlo dopo la successione a Elisabetta II, che da oggi entra nel pieno delle funzioni per comporre la propria compagine e affrontare i contraccolpi della crisi come priorità assoluta.

Sunak, con i suoi 42 anni, è il più giovane capo del governo di Sua Maestà da oltre due secoli (ha un anno meno di quanti ne aveva David Cameron nel 2010) ed è anche il primo inquilino di Downing Street con radici familiari indiane dunque in una ex colonia dell'impero e il primo di religione induista. È anche il più ricco, se non altro della storia moderna, soprattutto per via del matrimonio con Akshata Murty, figlia ed erede di N. R. Narayana Murthy, magnate del business IT in India.

La sua vittoria è arrivata proprio in concomitanza con le celebrazioni di Diwali, la festa delle luci. Il primo ministro indiano Narendra Modi lo ha salutato come "il ponte vivente degli indiani del Regno Unito" che lavorerà per "trasformare il nostro legame storico in una partnership moderna".