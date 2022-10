Un malore mentre era in auto: addio a Leslie Jordan, star di "Will&Grace" e icona Lgbtqi

Il comico americano Leslie Jordan, noto per il suo lavoro nella serie “Will&Grace”, è morto a 67 anni. Jordan, come riporta il “Los Angeles Times”, era rimasto coinvolto in un incidente stradale stamattina a Hollywood. L'attore era al volante della sua auto quando, forse a causa di un malore, è andato a sbattere contro un edificio. Una dinamica che ricorda il sinistro in cui era rimasta coinvolta Anne Heche, l’attrice morta lo scorso 12 agosto a Beverly Hills dopo essere rimasta in coma per essersi schiantata con la sua auto contro una casa.

Una lunga e ricca carriera, quella di Jordan, che comprende ruoli in “American Horror Story”, “The Help” e “Call Me Cat”, attualmente alla terza stagione su Fox. Nel 2006 Jordan aveva vinto un Emmy come guest actor (miglior attore, ndr) in “Will&Grace”, in cui aveva interpretato il ruolo di Beverly Leslie, l'amico-nemico sessualmente ambiguo di Karen, una delle protagoniste della serie. E proprio dai suoi partner in “Will&Grace” sono arrivate le prime reazioni alla notizia della morte di Jordan; gli attori McCormac (Will) e Hayes (Jack) hanno affidato a Twitter i loro ricordi.