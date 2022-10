Adolescenti, il rischio di cadere “nella rete”

Sempre più connessi ma sempre più soli, intrappolati in un mondo virtuale e alle prese con problematiche severe. I pediatri la chiamano “depressione da social” ed è il nuovo fenomeno esploso con la pandemia che interessa un numero crescente di adolescenti.

Cambia il linguaggio, i tempi e le modalità di interazione, ma anche il modo di apprendere e conoscere, i ragazzi sono sempre più immersi e sommersi dalla tecnologia che, se da un lato offre loro nuove opportunità di interazione, dall’altro li espone ad una serie di rischi e pericoli.

La pandemia da Covid 19 ha prodotto un vero e proprio boom di utilizzo di internet, smartphone e social media. Gli spazi virtuali hanno sostituito progressivamente e pericolosamente i rapporti interpersonali tra pari fino ad arrivare ad un vero e proprio “ritiro sociale”.

I dati

Ad indagare le dimensioni del fenomeno è una nuova revisione della letteratura scientifica condotta dalla Società italiana di pediatria, pubblicata sulla rivista scientifica International Journal of environmental research of pubblic health. La review ha analizzato 68 lavori scientifici condotti dal 2004 al 2022 con l’obiettivo di indagare i rischi correlati all’uso dei social media negli under 18, in particolare nel pre e post Covid-19.

In 19 studi, pari al 27% di tutti quelli presi in esame, è stata riscontrata un’associazione significativa tra depressione e uso dei social. “Non è ancora chiaro se l'uso dei social porti a una maggiore depressione o se questi sintomi depressivi inducano le persone a cercare di più i social media (il che potrebbe alimentare un circolo vizioso). Quello che però emerge in maniera inequivocabile dai lavori è che più tempo bambini e adolescenti trascorrono sui dispositivi digitali, più alti livelli di depressione vengono segnalati”, afferma Rino Agostiniani, consigliere nazionale Sip.

Le problematiche connesse all’utilizzo dei social

Le difficoltà psicologiche e le problematiche associate all’uso dei social media sono diverse. Si va dai disturbi alimentari al cyberbullismo, disturbi del sonno, dipendenze, ansia, problemi legati alla sfera sessuale, problemi comportamentali, distorsione della percezione del proprio corpo, grooming online, problemi alla vista, cefalea e carie dentali.

Disturbi alimentari

A preoccupare i pediatri è l’influenza dei social sui disturbi dell’alimentazione. Bambini e ragazzi sui social sono letteralmente “bombardati” da pubblicità di cibi malsani che inducono a comportamenti non salutari e messaggi pro-anoressia. Questi messaggi, sottolinea lo studio SIP, non sono più limitati come in passato a siti web che possono essere facilmente monitorati, ma sono stati trasferiti su Snapchat, Twitter, Facebook, Pinterest. Di conseguenza i contenuti favorenti i disturbi alimentari sono più facilmente accessibili.

Cyberbullismo

Si tratta di un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, sotto forma di messaggi, immagini e video condivisi sui social media per provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi. Il risultato è una serie di problematiche legate a ansia, depressione, fino al tentato suicidio. In questo contesto, l’uso problematico dei social media è stato ormai riconosciuto dalla letteratura quale un importante fattore di rischio di cyberbullismo, soprattutto nei ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni. Tra i pericoli della rete anche quelli legati alla sfera sessuale. Le piattaforme social possono anche alterare la percezione della sfera sessuale degli adolescenti. L’esposizione a materiale sessuale online anche attraverso finestre pop-up o pubblicità è un rischio reale della rete e può predisporre a sviluppo di depressione, suicidio e abuso di sostanze.

“La diffusione dei social media, soprattutto tra i più giovani, richiede un’attenzione particolare perché un uso non responsabile può creare problemi rilevanti nella vita quotidiana dei ragazzi e delle loro famiglie, sia dal punto di vista della gestione delle emozioni che delle difficoltà relazionali e scolastiche. L’età preadolescenziale e adolescenziale rappresenta una fase cruciale per lo sviluppo dell’individuo; la conoscenza e l’analisi dei comportamenti a rischio, può contribuire alla definizione di politiche e interventi in grado di promuovere l’elaborazione di valori positivi e facilitare l’adozione di stili di vita salutari”, afferma la presidente Sip Annamaria Staiano.

Come intervenire

E’ fondamentale chiedere aiuto, genitori e insegnanti sono fondamentali e possono cogliere i segnali di allarme. “Il dialogo con gli amici e con le famiglie nonché l’attività fisica sono i migliori antidoti contro l’overdose da social media. Sentirsi parte di un gruppo, la condivisione emotiva di interessi ed attività è fondamentale per gli adolescenti. Un'attività sportiva regolare, anche se lieve/moderata, può essere di aiuto”, afferma il consigliere nazionale Sip Elena Bozzola.