Afghanistan, tornano ad incontrarsi funzionari americani e talebani

Gli accordi di Doha, che risalgono al febbraio 2020 prevedevano, tra l'altro un percorso di colloqui ad alto livello tra Washington e Kabul. Gli Stati Uniti avevano però interrotto i colloqui diretti con il partito al potere in Afghanistan accusando i talebani di una "chiara e palese violazione dell'accordo di Doha", in base alla quale i gli stessi talebani non avrebbero ospitato terroristi se le forze statunitensi si fossero ritirate dall'Afghanistan, cosa che gli Usa hanno fatto nell'agosto 2021. Gli Stati Uniti avevano accusato i leader talebani della rete Haqqani di sapere dove si trovasse Zawahiri e di continuare a proteggerlo.



In primo piano c'è la incapacità del regime talebano di contenere le attività terroristiche della formazione dell'Isis-Kohrasan. Caduto l’Afghanistan in mano ai talebani, per l’ala locale dell’Isis la strada obbligata era quella di un rilancio sulla via del radicalismo, a suon di attentati (soprattutto contro la minoranza Hazara, di credo sciita e quindi eretica). Solo la settimana scorsa trentadue persone sono rimaste uccise e oltre 40 ferite in un attentato suicida, in un un centro educativo a ovest di Kabul, in un quartiere a maggioranza musulmana sciita, dove vive la comunità Hazara.