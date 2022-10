Aggredito con un coltello a scuola: 15enne ferito alla schiena, ma non è in pericolo di vita

Un ragazzo di 15 anni questa mattina intorno alle 11.30 è stato accoltellato all'interno di una scuola in via Caprera 14 a Miano, alla periferia di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia, l'aggressione sarebbe avvenuta all'interno dell'area della scuola ma non in classe.

L'adolescente è stato ferito a un braccio e alla schiena ed è stato portato all'ospedale Cardarelli, dov'è stato medicato ed è in attesa di essere sottoposto a una Tac per verificare eventuali danni agli organi interni prodotti dalla coltellata al torace. Non è in pericolo di vita.

A indagare sull'accaduto è la Polizia: non è escluso che a ferire il 15enne possa essere stato un compagno. La scuola di via Caprera, a Miano è una succursale dell'Istituto

Duca di Buonvicino: si tratta di un istituto professionale per servizi di enogastronomia e ospitalità alberghiera.

La vicenda richiama l'episodio dello scorso 17 maggio quando un 13enne, studente in una scuola media di Melito, comune alle porte del capoluogo, fu ferito da un coetaneo alla schiena con un'arma da taglio mentre era in classe. In quella occasione il ragazzino fu medicato in ospedale con tre punti di sutura.