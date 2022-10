Aggredito nella notte il sindaco di Giaveno. Ricoverato è in gravi condizioni

Aggredito da uno sconosciuto alle spalle, poco prima della mezzanotte di ieri, che lo ha colpito più volte alla testa con un corpo contundente, presumibilmente un martello.

Carlo Giacone, sindaco di Giaveno, comune montano nella provincia di Torino, stava rientrando a casa quando in strada, nel centro abitato, è stato raggiunto dai colpi dell'aggressore che aveva il volto coperto, ed è caduto a terra, ferito in modo grave. Giacone è stato portato all'ospedale di Rivoli (Torino). Non risulta in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture craniche. La prognosi è riservata.

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, mentre sono tanti i messaggi di sgomento per quanto accaduto e di solidarietà con il sindaco. Tra i primi quello su Twitter di Chiara Appendino ex sindaco di Torino, oggi deputata del Movimento 5 Stelle: "Apprendo con sgomento questa terribile notizia ed esprimo la mia vicinanza al sindaco Giacone, vittima di una violenza sconvolgente".