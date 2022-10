Rapporto Aie: nel 2025 il picco di emissioni C02, ma la guerra accelera la transizione energetica

Le emissioni globali di gas serra legate all'energia dovrebbero raggiungere un "picco" nel 2025: lo afferma l'Agenzia internazionale per l'energia (Aie) nel suo rapporto annuale 2022, sottolineando come "la crisi energetica globale innescata dall'invasione russa dell'Ucraina stia causando cambiamenti profondi e a lungo termine che hanno il potenziale per accelerare la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e sicuro".

Il ricorso ai combustibili fossili per fronteggiare la crisi energetica porterà ad un picco massimo di emissioni globali di Co2 nel 2025 ma, spiega l'Aie, le politiche per ridurne l'utilizzo adottate da molti paesi "aiutano a spingere gli investimenti globali nell'energia pulita a oltre 2 trilioni di dollari all'anno entro il 2030, con un aumento di oltre il 50% rispetto a oggi".

"I mercati dell'energia e le politiche pubbliche sono cambiate dall'invasione russa dell'Ucraina, non solo per ora, ma per i decenni a venire", ha aggiunto l'amministratore delegato dell'agenzia Fatih Birol, citato nel rapporto. Mentre alcuni paesi stanno attualmente cercando di aumentare o diversificare la loro fornitura di petrolio o gas - combustibili fossili con elevate emissioni di Co2 - molti stanno studiando un'accelerazione dei loro cambiamenti strutturali verso le energie pulite, sottolinea l'Aie.

A otto giorni dall'inizio della Conferenza mondiale sul clima Cop27 in Egitto, l'agenzia mette tuttavia in guardia contro le "fratture" tra paesi ricchi e paesi poveri in termini di investimenti nelle energie a basse emissioni di carbonio, chiedendo un "grande sforzo" per "ridurre" questo "divario preoccupante".

L'export russo non tornerà più ai livelli 2021

Le esportazioni russe di combustibili fossili non torneranno mai ai livelli del 2021, si legge ancora nel rapporto. "In nessuno degli scenari del World Energy Outlook di quest'anno le esportazioni torneranno ai livelli" precedenti alla guerra in Ucraina e al conseguente isolamento di Mosca dai mercati occidentali. Questo comporta un "riorientamento della Russia verso i mercati asiatici particolarmente impegnativo nel caso del gas naturale". "La quota di energia scambiata a livello internazionale dalla Russia, che nel 2021 sfiorava il 20%, nel 2030 scende al 13% in uno scenario di politiche statiche, mentre aumentano le quote degli Stati Uniti e del Medio Oriente".

"La Russia - spiega ancora l'Aie - è stata di gran lunga il più grande esportatore di combustibili fossili al mondo, ma la sua invasione dell'Ucraina sta provocando un riorientamento generale del commercio energetico globale, lasciando la Federazione in una posizione molto ridotta".

Secondo la sintesi del World Energy Outlook pubblicato mentre tutti i Paesi stanno cercando di affrontare la crisi energetica prima che arrivi l'inverno, "tutti i legami commerciali della Russia con l'Europa, basati sui combustibili fossili, sono stati in ultima analisi compromessi nei precedenti scenari sugli obiettivi "zero emissioni" dell'Europa, ma la capacità della Russia di fornire energia a costi relativamente bassi ha fatto sì che perdesse terreno solo gradualmente. Ora la rottura è arrivata con una velocità che pochi immaginavano possibile".

Nonostante le difficoltà immediate, secondo l'analisi dell'Agenzia "a lungo termine, uno degli effetti delle recenti azioni della Russia è che l'era della rapida crescita della domanda di gas volge al termine".

A politiche statiche, "nello scenario che vede il più alto utilizzo di gas, la domanda globale aumenta di meno del 5% tra il 2021 e il 2030, per poi rimanere piatta fino al 2050. Lo slancio verso il gas nelle economie in via di sviluppo è rallentato, in particolare nel Sud e Sud-Est asiatico, mettendo in crisi le credenziali del gas come combustibile di transizione".