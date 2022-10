Alimenti: arriva “Med Index”, l'etichettatura sostenibile che aiuta il consumatore a nutrirsi bene

E' un nuovo sistema di etichettatura dei prodotti alimentari che unisce nutrizione, salute e ambiente, promuovendo la ‘Dieta Mediterranea’ e incoraggiando i produttori a realizzare alimenti sempre più sani e sostenibili.

Si chiama “Med Index”, è nato per rispondere alla sfida lanciata dall’Unione Europea per il 2024 nell’ambito della strategia Farm to Fork ed è appena stato pubblicato sulla rivista internazionale ‘Journal of Functional Foods’, dove gli ideatori della nuova etichettatura, SIMA e Università di Bari, hanno illustrato i vantaggi dell'innovativo sistema.

Come funziona il nuovo sistema di etichettatura

Med Index è concepito come un'etichetta olistica, completa e applicabile dai produttori alimentari in quanto basata su criteri misurabili, ampiamente condivisi dalle imprese del settore, ma generalmente adottati su base individuale.

Med Index copre i tre pilastri della sostenibilità (nutrizionale, ambientale e sociale), con la valutazione di 27 criteri (9 per ogni pilastro), la cui presenza o assenza è resa immediatamente visibile al consumatore attraverso un unico sistema di etichettatura positiva. Nessun algoritmo complicato o onere di lavoro per le aziende che desiderano utilizzare il Med Index, ma una checklist convalidata che “aggrega” e “riassume” una serie di informazioni e certificazioni già utilizzate, spesso frammentate, non immediatamente visibili o in grado di attirare l’attenzione del consumatore, incidendo sulla percezione del valore del prodotto.